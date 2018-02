Geisenberger nach 3. Rodel-Lauf voran .

Die deutsche Top-Favoritin Natalie Geisenberger ist auf dem besten Weg zu ihrer dritten Rodel-Gold-Medaille bei Olympischen Winterspielen. Die 30-Jährige verteidigte in Pyeongchang ihre Führung am Dienstag im dritten Lauf und geht mit einem Vorsprung von 0,319 Sekunden auf ihre Landsfrau Tatjana Hüfner in den vierten und letzten Durchgang. Die Kanadierin Alex Gough (0,336) ist auf Bronze-Kurs.