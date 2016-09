Mann drohte in Wien mit Tötung des Sohns .

Der Streit zwischen einem Ehepaar ist Sonntagmittag in Wien-Landstraße eskaliert. Der Frau gelang es, verletzt aus der Wohnung zu flüchten. Noch während sie Polizisten die Tat schilderte, rief sie ihr Mann am Handy an. Er drohte, den gemeinsamen Sohn zu töten. Beamte der Einsatzeinheit WEGA nahmen den Ehemann fest. Der Fünfjährige blieb unverletzt, berichtete die Polizei.