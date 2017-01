Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) möchte als amtierender OSZE-Vorsitzender vor allem an einer Wiederherstellung des ramponierten Vertrauens zwischen dem Westen und Russland arbeiten, auf das er "zugehen" will.

Ganz oben auf der Tagesordnung steht der Ukraine-Konflikt, in dem die OSZE mit einer 1.000 Personen starken Militärbeobachtungsmission engagiert ist. Kurz will bereits am Dienstag zu einem zweitägigen "Frontbesuch" in die Ostukraine reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Als eigenen Schwerpunkt will Österreich den Kampf gegen Radikalisierung und Extremismus einbringen.