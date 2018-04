Die Sperre war aufgehoben, der Zugverkehr wurde eingleisig geführt. Für S-Bahnen gab es zwischen Mödling und Bad Vöslau (Bezirk Baden) einen Schienenersatzverkehr, teilten die ÖBB mit.

Fernverkehrszüge umgeleitet

Richtung Norden wurden einige Fernverkehrzüge über die Pottendorfer Linie umgeleitet, Fahrgäste mussten bis zu 15 Minuten mehr Reisezeit einplanen. Züge von Graz zum Flughafen Wien waren davon laut ÖBB nicht betroffen. Richtung Süden sollten alle Fernverkehrszüge voraussichtlich planmäßig über die Südbahnstrecke fahren.

Schadenshöhe noch unklar

Drei Güterwaggons waren am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Fahrt Richtung Süden in Brand geraten, der Zugführer hatte in Pfaffstätten (Bezirk Baden) angehalten. Dutzende Feuerwehrleute standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Flammen zogen Anlagen (Oberleitung, Weichen, Oberbau) in Mitleidenschaft. Über die Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor. NÖN.at berichtete.