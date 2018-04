Kurz nach Mittag kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Zwischenfall auf der S1 in Fahrtrichtung A4 kurz vor dem Knoten Schwechat.

Ein Sattelauflieger löste sich während der Fahrt von der Zugmaschine. Dabei wurde einer der 780-Liter-Dieseltanks so schwer beschädigt, dass mehrere Liter Kraftstoff auf die Fahrbahn flossen. In Zusammenarbeit mit der Asfinag reinigte die FF Schwechat die Fahrbahn. Mittels Notfallwanne konnte der weiter austretende Diesel aufgefangen und in weiterer Folge mittels Spezialpumpe abgesaugt werden.

Die Bergung des verunfallten Sattelzuges übernahm eine bereits vom Spediteur angeforderte Fachfirma, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat unterstütze diese dabei und konnte kurz danach in Feuerwehrhaus einrücken.

In und um Schwechat bildeten sich kilometerlange Staus.