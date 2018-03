Die nächste Einschränkung für ältere Menschen auf dem Weg in den – vorzeitigen – Ruhestand steht bevor. Im Doppelbudget 2018/19 ist es eine der ganz konkreten Maßnahmen, dass die Möglichkeit, mittels Altersteilzeit mit verringerter Arbeitszeit in Pension zu gehen, eingeschränkt wird. Das Zugangsalter wird in Etappen bei Männern von 58 auf 60 Jahre erhöht, bei Frauen von 53 auf 55 Jahre.

Diese bisher noch nicht bekannt Verschärfung wurde mit Finanzminister Hartwig Löger vereinbart, der am Mittwochvormittag seine erste Budgetrede (Motto: „Start in eine neue Zukunft“) im Nationalrat hielt. Der von der ÖVP nominierte Minister mit Wohnsitz in Gablitz bei Wien stellte allerdings nicht diese Neuregelung in den Vordergrund, sondern das Ziel, 2019 erstmals nach 65 Jahren in Österreich wieder ein Nulldefizit, also keine neue Verschuldung, zu schaffen.

2,5 Milliarden Euro Einsparungen sind notwendig

Und das ohne neue oder erhöhte Steuern, wie Löger und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) betonten. Insgesamt sind dafür Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro notwendig, die unter anderem auch durch niedrigere Ausgaben für Flüchtlinge – deren Zahl ist gesunken – zustande kommen.

Die neue Pensionshürde bei der Altersteilzeit ist eine weitere Einschränkung bei den seit Jahren laufenden Bemühungen der Bundesregierung, den Zugang zu Frühpensionen in Österreich zu erschweren. Die Altersteilzeit bietet die Möglichkeit, die Arbeitszeit ab einem bestimmten Lebensalter fünf Jahre lang zu reduzieren und damit gleichsam in die Pension zu gleiten.

Tatsächlich haben allerdings Tausende ältere Arbeitnehmer in der Vergangenheit die sogenannte Blockvariante bei der Altersteilzeit gewählt. Zuerst wird nicht Teilzeit, sondern Vollzeit weiter gearbeitet, dafür wird dann statt Teilzeit gar nicht mehr gearbeitet.

Späteres Antrittsalter in zwei Etappen

Konkret wird nunmehr in zwei Stufen das frühestmögliche Zugangsalter zur Altersteilzeit angehoben. Ab Jänner 2019 steigt es bei Männern von 58 auf 59 Jahre, ab Jänner 2020 dann von 59 auf 60 Jahre, bei Frauen erfolgt dies von 53 auf 55 Jahre parallel.

Die Altersteilzeit wurde über Jahre von rund 17.000 bis 18.000 Personen genützt. Dann stieg die Zahl bis August 2017 aber dramatisch auf rund 33.000. Der Grund war, dass ältere Menschen mit diesem Modell andere Einschränkungen bei der Frühpension umschifften.

Das erhöhte aber auch die Kosten deutlich. Für das Vorjahr betrugen sie bereits mehr als 400 Millionen Euro, bis 2023 wurde mindestens eine Verdoppelung der Summe erwartet. Jetzt schiebt die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung dem einen Riegel vor.

2019 eine halbe Milliarde Überschuss

Insgesamt wird im Budget 2018 noch ein Defizit von 2,16 Milliarden Euro veranschlagt bei Ausgaben von 78,5 Milliarden und Einnahmen von 76,4 Milliarden Euro. 2019 soll es dann erstmals wieder einen Überschuss vom 540 Millionen Euro geben. Löger und der Regierung kommen dabei allerdings eine Reihe positiver Auswirkungen der guten Wirtschaftslage zu gute: höhere Steuereinnahmen, weniger Ausgaben für Arbeitslose und niedrigere Zinsen für die Staatsschulden.

Für das Jahr 2020 wird dann eine neue Steuerreform in Aussicht gestellt. Volumen dafür derzeit: 3,5 Milliarden Euro. Schon ab Jänner 2019 gilt der neue Familienbonus mit bis zu 1500 Euro pro Jahr und Kind für rund 1,6 Millionen Kinder.