3:1-Siege für Österreicher-Clubs in NHL .

Die Florida Panthers haben ihre nur noch theoretische Chance auf die Teilnahme am Play-off der National Hockey League mit einem 3:1-Heimerfolg gegen die Arizona Coyotes am Leben erhalten. Thomas Vanek bereitete am Donnerstag den Treffer zum Endstand vor, seine Panthers müssen in neun Spielen noch sieben Punkte Rückstand auf einen Play-off-Platz aufholen.