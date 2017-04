Flyers nach Niederlage aus Play-off-Rennen .

Die New York Rangers haben mit ihrem ersten Heimerfolg nach acht Niederlagen für das endgültige Ausscheiden der Philadelphia Flyers im Rennen um die Play-off-Plätze gesorgt. Die Rangers gewannen am Sonntag in der National Hockey League mit 4:3 und feierten den ersten Sieg im Madison Square Garden seit 19. Februar.