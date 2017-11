Grabner traf bei 3:0 der Rangers gegen Ottawa Senators .

Michael Grabner hat am Sonntag in der National Hockey League (NHL) beim 3:0-Heimsieg der New York Rangers gegen die Ottawa Senators seinen neunten Saisontreffer erzielt. Der Kärntner erzielte im dritten Spieldrittel das 2:0 für die Rangers, die zuletzt zwei Spiele in Folge verloren hatten.