Grabner und New York Rangers im NHL-Play-off .

Michael Grabner und die New York Rangers haben sich am Dienstag für das Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL qualifiziert. Die Rangers mussten sich zwar bei den San Jose Sharks mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben, der eine Punkt reichte aber, um fix in der K.o.-Phase ab 12. April dabei zu sein.