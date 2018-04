Grabners NJ Devils treffen im NHL-Playoff auf Tampa Bay .

Nun kennen auch Österreich-Export Michael Grabner und seine New Jersey Devils in der National Hockey League (NHL) ihren Play-off-Gegner: Die Devils treffen nämlich am Donnerstagabend (Ortszeit) in der ersten Runde der Post-Season auswärts auf Tampa Bay Lightning. Der Sieger wird im best-of-seven-Modus ermittelt.