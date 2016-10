Die Graz 99ers fertigten den VSV mit 8:3 ab, der KAC verlor gegen Linz 4:6, Innsbruck unterlag in Znojmo 1:2, Südtirol schlug Schlusslicht Olimpija Ljubljana 4:0.

Die Salzburger hatten im Wochenverlauf zwei Siege gegen den VSV mit späten Toren fixiert und durften eben nun wieder auf ihre Finisher-Qualitäten vertrauen. Neun Minuten vor Schluss waren die Capitals noch 3:1 vorangelegen und auf Kurs Tabellenführung. Nach Salzburgs Führungstreffer durch Thomas (3.) schlugen für die Gäste Ferland (5.), Nödl (37.) und Pollastrone (39.) zu.

In der 52. Minute nutzte Viveiros ein doppeltes Überzahlspiel für den Anschlusstreffer, 2:45 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit gelang Flood der Ausgleich. Mit 3:3 ging es in die Verlängerung, in der erneut Viveiros nach 3:05 Minuten Salzburgs zweiten Punkt an diesem Tag fixierte. Unabhängig vom Ausgang der restlichen drei Spiele des Tagen thronen Salzburg und die Caps mit 30 bzw. 28 Punkten auf den Tabellenrängen eins und zwei.

Die Graz 99ers verlängerten die Niederlagenserie des VSV, scheinbar vorentscheidend waren sie schon nach 15 Minuten 3:0 voran gelegen. Beach (12.), Brophey (13.) und Nash (15./PP) trafen. Doch Locke (19.) und Hunter (20.) brachten die Gäste noch vor der ersten Pause heran. Statt im zweiten Drittel da anzuschließen, legten aber die 99ers mit einem weiteren, durch Beach (23./PP), Pirmann (30.) und Hunter (37.) fixierten Triplepack nach.

Das 3:6 aus Sicht der Kärntner durch McLean (39./PP) bestätigte zwar das gute Überzahlspiel der Mannschaft, der VSV erzielte alle seine Tore in Überzahl. An diesem Tag reichte das aber bei weitem nicht gegen die Steirer, für die Zusevics (45.) und Brophey (47.) vor knapp 3.000 Zuschauern im Grazer Eisstadion die Schlusspunkte setzten. Die Grazer liegen damit mit acht Punkten Rückstand auf Salzburg im Mittelfeld, Villach blieb Neunter.

Rekordmeister KAC verschenkte im letzten Drittel seines Heimspiels gegen die Black Wings Linz einen Heimsieg. Der Erfolg der Linzer in der Klagenfurter Stadthalle war letztlich aber nicht unverdient, auch wenn sie nach dem zweiten Drittel 2:4 zurückgelegen waren. Bei ihren zwei Treffern bis dahin durch Moderer (4.) und Lebler (11.) zeichneten sich die Linzer schon durch größere Kaltblütigkeit aus, und ließen sich durch die KAC-Tore von Geier (4.), Ganahl (14.), Richter (24./erstes Liga-Tor) und Popovic (38./PP) nicht aus dem Konzept bringen.

Mit einem Blitzstart zu Beginn des letzten Abschnitts überraschten sie vielmehr die Gastgeber, nach dem Doppelschlag durch DaSilva (41.) und Hofer (43./PP) verlor der KAC den Faden. Ein Oberkofler-Treffer brachte die Linzer in Führung (54.), den Endstand fixierte Schofield mit einem Treffer ins verwaiste KAC-Tor (60.). Die Linzer hielten damit den Drei-Punkte-Vorsprung auf die in Slowenien ungefährdeten Bozener.

Die Innsbrucker folgen einen Zähler hinter dem KAC auf Position sieben. Die Tiroler waren nach einem torlosen ersten Drittel durch Ross in Führung gegangen (24.). Hughesman brachte die Partie in die "Overtime" (42.) und besorgte nach 6:38 Minuten der zusätzlichen Spielzeit auch für den Siegestreffer. Die 13. Runde wird am Montag mit dem Match von Ljubljana gegen den auf dem vorletzten Platz liegenden Dornbirner EC abgeschlossen.