Nach dem 3:2-Erfolg über die Winnipeg Jets am Freitag (Ortszeit) im vierten Play-off-Halbfinalspiel der "best-of-seven"-Serie benötigt die Mannschaft aus dem Spielerparadies Las Vegas nur noch einen Sieg in Winnipeg am Sonntag, um in die Endspiel-Serie einziehen.

Vegas-Stürmer Reilly Smith sorgte sieben Minuten vor der Schlusssirene mit seinem Treffer für die Entscheidung. "Der letzte ist allerdings immer der schwerste Schritt", erklärte der einmal mehr überragende Torhüter Marc-Andre Fleury. Der Goalie wehrte 35 Schüsse der Jets ab. Winnipeg muss nun am Sonntag unbedingt gewinnen, um die Chance auf das Finale noch aufrecht zu halten.

Zuletzt schafften die St. Louis Blues 1968 als Neuling den Sprung ins Stanley-Cup-Finale, verloren damals aber 0:4 gegen die Montreal Canadiens. Damals bestand die NHL allerdings nur aus zwölf Mannschaften, vor Saison-Beginn kamen damals sechs neue Teams, darunter die Blues, dazu.