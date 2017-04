ÖEHV-Team testet zweimal gegen Schweden für WM-Auftakt .

Österreichs Eishockey-Nationalteam steht vor dem Höhepunkt in der Vorbereitung auf die B-WM (22. bis 28. April in Kiew). Die ÖEHV-Auswahl bestreitet am Mittwoch (20.20 Uhr) in Linz und am Donnerstag (17.50/jeweils live ORF Sport+) in Wien zwei Testspiele gegen Schweden.