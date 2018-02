Philadelphia beendete mit Raffl Niederlagenserie .

Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Stürmer Michael Raffl haben am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nach vier Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dave Hakstol besiegte die Carolina Hurricanes auswärts mit 2:1 nach Verlängerung.