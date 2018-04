Die Flyers unterlagen am Sonntag vor Heimpublikum 5:8, wodurch sie die Best-of-seven-Serie mit 2:4 verloren. Philadelphia-Stürmer Michael Raffl ging leer aus. Im Mai könnte er nun Österreich bei der WM verstärken.

Matchwinner für die Penguins war Jake Guentzel mit vier Toren in Serie von 3:4 auf 7:4. Im Viertelfinale trifft Pittsburgh auf die Washington Capitals oder die Columbus Blue Jackets mit Thomas Vanek. In diesem Duell steht es vor der nächsten Partie am Montag in Columbus 3:2 für Washington.