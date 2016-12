Raffl mit Siegestor bei 6:5 der Flyers gegen Edmonton .

Eishockey-Stürmer Michael Raffl hat am Donnerstag für die Philadelphia Flyers den Siegtreffer zum 6:5-Heimerfolg gegen die Edmonton Oilers erzielt. Der Kärntner fixierte in der vorletzten Spielminute den bereits siebenten Flyers-Sieg in Serie.