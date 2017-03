Holzapfel gelangen in seiner ersten Saison für die Caps im Grunddurchgang in 54 Spielen 22 Tore und 31 Vorlagen. Im Play-off führt er die Scorerwertung vor dem Finale gegen den KAC mit 16 Punkten (9 Tore, 7 Assists) an. Holzapfel ist der zweite Capitals-Spieler nach Benoit Gratton im Jahr 2011, der die MVP-Auszeichnung erhält.