Salzburg, Capitals und Zagreb erhöhten in EBEL auf 2:0 .

RB Salzburg, die Vienna Capitals und Medvescak Zagreb haben am Sonntag auch ihre zweiten Viertelfinal-Spiele in der EBEL gewonnen. Die "Bullen" feierten einen 2:0-Erfolg in Dornbirn, die Kroaten schlugen daheim die Linzer Black Wings glatt 6:2 und die Wiener siegten in Innsbruck 3:2 nach Verlängerung. Der KAC schaffte mit einem 3:2-Erfolg in Bozen den 1:1-Ausgleich in der "best of seven"-Serie.