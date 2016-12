Siebenter Saisontreffer Raffls bei Flyers-Sieg in NHL .

Michael Raffl hat am Mittwoch in der NHL beim 3:2-Heimsieg seiner Philadelphia Flyers gegen die Washington Capitals das Tor zum 1:1 beigesteuert. Der Kärntner traf im zweiten Drittel (25.) zum siebenten Mal in dieser Saison und erstmals in den jüngsten sechs Spielen.