Treffer für Raffl in NHL bei Flyers-Niederlage .

Michael Raffl hat in der NHL einen Treffer erzielt. Der Kärntner traf bei der 2:3-Heimniederlage der Philadelphia Flyers nach Penalty-Schießen zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen die Ottawa Senators. Leer ging dieses Mal Michael Grabner aus, der in dieser Saison bereits zehn Mal getroffen hat. Und das, obwohl die New York Rangers einen 7:2-Kantersieg bei den Vancouver Canucks gefeiert haben.