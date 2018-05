Tschechien deklassierte Frankreich 6:0 .

Tschechien hat sich bei der Eishockey-WM mit einem Kantersieg für die Partie gegen Österreich am Montag (20.15 Uhr) eingeschossen. Die Tschechen fertigten am Sonntag in Kopenhagen Frankreich mit 6:0 (3:0,2:0,1:0) ab und stehen unmittelbar vor dem Einzug ins Viertelfinale.