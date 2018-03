Vanek-Tor bei Sieg von Columbus .

Zwei der drei Teams der Österreicher in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben in der Nacht auf Freitag jeweils Siege eingefahren. Thomas Vanek erzielte ein Tor beim 4:0 für seine Columbus Blue Jackets gegen die Florida Panthers in der Nationwide Arena in Columbus. Es war der zehnte Sieg in Folge für Columbus.