Vanek traf erneut bei Detroits Heimsieg gegen Carolina .

Thomas Vanek hat sich auch in seinem siebenten Saisonspiel in die NHL-Scorerliste eingetragen. Der Steirer erzielte am Dienstagabend (Ortszeit) beim 4:2-Heimsieg seiner Detroit Red Wings gegen die Carolina Hurricanes das frühe 1:0 (5.), er hält damit bei je vier Toren und Assists. Die weiteren Tore der Sieger schossen Dylan Larkin (2) und Andreas Athanasiou.