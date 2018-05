Deutschland enttäuschte mit 1:3-Niederlage gg. Lettland .

Deutschlands Nationalteam hat bei der Eishockey-WM in Dänemark kaum noch Chancen auf die K.o.-Phase. Das DEB-Team unterlag Lettland 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) und müsste nun Finnland und Kanada schlagen, um doch nicht in der Vorrunde auszuscheiden. In der Österreich-Gruppe A feierte indes Schweden den fünften Sieg im fünften Spiel - 4:3 nach Verlängerung gegen die Slowakei.