Ziegler/Kiefer qualifizierten sich für WM-Paarlauf-Kür .

Die EM-Siebenten Miriam Ziegler/Severin Kiefer haben im Paarlauf im Gegensatz zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang den Einzug in die Kür der Top 16 geschafft. Das ÖEKV-Duo verbesserte mit 65,21 Punkten seine Ende September bei der erfolgreichen Olympia-Qualifikation in Oberstdorf markierte Kurzprogramm-Bestmarke um 0,12 Zähler. Sie waren damit bei sieben noch ausstehenden Paaren Achte.