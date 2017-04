Die 21-Jährige war bei einer Rad-Trainingsfahrt im Raum Ferlach in einer Engstelle vom Anhänger eines LKW erfasst und ihr linkes Bein von einem Zwillingsreifen überrollt worden. Kaum zu glauben, dass die Innsbruckerin lediglich mit Schürfwunden und Hämatomen davonkam.

Das Bein ist freilich noch rund eine Woche später geschwollen, die Trainingspause logisch. "Man sieht genau, wo der Reifen über den Fuß ist", erklärte Manager und Ehemann Thomas Herzog am Dienstag. "Man sieht aber auch, welch gute Konstitution Eisschnellläufer haben, da nichts gebrochen ist." Schon nächste Woche will Vanessa Herzog wieder das Radtraining aufnehmen, danach soll es auf Inlineskates gehen.

Am Dienstag befand sich das Ehepaar Herzog auf der Reise nach Italien. Ein als Inline-Camp geplant gewesener Aufenthalt wird nun zur Erholung genutzt. Die ersten Bewerbe im Inline-Europacup wird die Innsbruckerin auslassen, aber bei den Europameisterschaften Anfang Juli in Portugal will sie wieder dabei sein. Vom Trainingsaufbau wird etwa ein Monat fehlen, die Olympia-Saison scheint für sie jedoch nicht in Gefahr.