Herzog feierte in Erfurt ersten Weltcupsieg .

Vanessa Herzog hat am Samstag in Erfurt ihren ersten Weltcupsieg im Eisschnelllauf gefeiert. Die 22-jährige Tirolerin triumphierte über 500 Meter in 37,88 Sekunden vor der Tschechin Karolina Erbanova (37,96) und übertraf damit in ihrem letzten wichtigen Rennen vor den Olympischen Spielen den zweiten Rang vom Vortag.