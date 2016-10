Die 28-jährige Tirolerin gewann die unter den Mitgliedern der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria durchgeführte Wahl überlegen vor der Leichtathletin Ivona Dadic und Skeleton-Vizeweltmeisterin Janine Flock.

Damit kommt zum siebenten Mal in Folge die Sportlerin des Jahres aus dem Alpin-Lager des Österreichischen Skiverbands. Zuletzt war dreimal Anna Veith (vormals Fenninger) ausgezeichnet worden. Brem, die in der vergangenen Saison den Riesentorlauf-Weltcup gewonnen hat, wurde am Donnerstagabend bei der von der Sporthilfe veranstalteten Lotterien-Gala "Nacht des Sports" im Austria Center Vienna geehrt.