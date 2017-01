Mikl-Leitner, von Pröll im April vergangenen Jahres aus dem Innenministerium nach Niederösterreich zurückgeholt, gilt als die "logische" Nachfolgerin. Sie gehört dem ÖAAB an und wäre die erste Frau an der Spitze des Landes. Pernkopf, seit bald acht Jahren in der NÖ Landesregierung, ist Bauernbündler - wie sechs der bisher sieben NÖ Landeshauptleute seit 1945.