Bisher konnten noch nicht alle Leichen geborgen werden. Wieviele Menschen tatsächlich unter den Schneemassen und Trümmern noch vermisst werden, ist unklar. Medien berichteten von rund 20 Vermissten. Die gesamte Familie des 38-jährigen Kochs Giampiero Parete, der als erster am Mittwoch Alarm geschlagen hatte, wurde gerettet. Er hatte in seinem Auto auf die Retter gewartet, während er um seine verschüttete Familie bangte. Seine Frau und seine beiden Kinder im Alter von sechs und acht Jahren konnten aus den Trümmern geholt werden und befinden sich im Krankenhaus der Adria-Stadt Pescara. Sie seien wohlauf, berichteten italienische Medien.

135 Retter stehen weiter am Unglücksort im Einsatz. Sie arbeiteten auf der Suche nach weiteren Überlebenden gegen die Zeit. Es bestehe hohe Lawinengefahr in der Gegend, hieß es. Lawinenexperten sind im Einsatz, um die Gefährlichkeit der Lage zu prüfen. Das Militär machte unterdessen die Straßen zum Hotel wieder befahrbar.

Die Lawine war am Mittwoch nach einer schweren Erdbebenserie abgegangen, die die Region im Schneechaos traf. Mittelitalien wird seit August immer wieder von starken Erdbeben heimgesucht. 30 Millionen Euro Notstandshilfe stellte Italiens Regierung unter Paolo Gentiloni am Freitag für Hilfsmaßnahmen in vier mittelitalienischen Regionen (Abruzzen, Marken, Umbrien und Latium) zur Verfügung. Der Betrag fließt in den Fonds für nationale Notstandssituationen, der nach dem Erdbeben in Amatrice im August eingerichtet worden war, teilte der Ministerrat mit.