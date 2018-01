Walkner übernahm Dakar-Gesamtführung .

Matthias Walkner hat sich am Dienstag bei der Rallye Dakar die Gesamtführung in der Motorrad-Wertung geholt. Der Salzburger siegte auf der zehnten Etappe über 373 Wertungsprüfungs-Kilometer von Salta nach Belen und liegt damit 39:42 Minuten vor dem Spanier Joan Barreda Bort in Front. Der bisherige Führende Adrien van Beveren aus Frankreich kam drei Kilometer vor dem Ziel zu Sturz und schied aus.