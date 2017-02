Der Ausschuss soll "auf jeden Fall" noch vor dem Sommer seine Arbeit aufnehmen, sagte Pilz. Den Fraktionsvorsitz beansprucht Pilz für sich. Ein erster Entwurf für das Einsetzungsbegehren soll am Dienstag fertig sein, dann will Pilz die Gespräche mit den anderen Fraktionen starten. "Ich gehe davon aus, dass das sehr schnell geht." Notwendig für eine Einsetzung ist seit 2015 nur mehr ein Viertel der Abgeordneten, es reichen also Grüne und Freiheitliche, die bereits zumindest grundsätzlich ihre Bereitschaft signalisiert haben.

Pilz strebt zwar eine breite Mehrheit für den Ausschuss an und will auch den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP das Angebot machen, zu unterschreiben - technisch will er aber bei einem Minderheitsantrag (ein Viertel) bleiben. Das hat damit zu tun, dass einige Rechte während des Ausschusses in diesem Fall an der "einsetzenden Minderheit" hängen und Pilz will, dass diese bei der Opposition bleiben. Prinzipiell gehe es ihm aber in der aktuellen Causa darum, dass "nicht die Opposition gegen die Regierung aufklärt, sondern das Parlament als ganzes klärt auf", meinte der Abgeordnete. "Diesmal geht es um die Republik Österreich gegen Airbus."

Das Verlangen auf Einsetzung des U-Ausschusses plant Pilz bereits am 1. März im Nationalrat einzubringen. Der Geschäftsordnungsausschuss hätte dann theoretisch acht Wochen Zeit, Pilz wünscht sich freilich mehr Tempo. Formal eingesetzt werden könnte der Ausschuss schon am 26. März im Plenum, wünscht sich der Grüne. Wann man definitiv starten könnte, hängt auch von Aktenlieferungen ab. Hier macht sich Pilz aber keine Sorgen, habe er aus Vorgesprächen mit Ministern doch bereits Zusagen, dass die erforderlichen Dokumente rasch geliefert werden.

Inhaltlich stellt sich Pilz vor, dass man sich auf drei Schwerpunkte konzentriert: Typenentscheidung und Kauf unter Schwarz-Blau, den späteren Vergleich mit dem Konzern und dem damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) sowie die dubiosen Zahlungen von EADS. Um nicht zu riskieren, dass man die strafrechtlichen Ermittlungen der Korruptionsvorwürfe beim Abfangjäger-Kauf gefährde, soll es Vorgespräche mit der Staatsanwaltschaft geben.

"Unbedingt" als Auskunftspersonen laden würde Pilz Manager des Hersteller-Konzerns Airbus, auch wenn diese nicht verpflichtet sind, zu kommen. Kooperiere das Unternehmen nicht, solle es für öffentliche Beschaffungen in Österreich komplett gesperrt werden. Dass Airbus einen U-Ausschuss als "ein kostspieliges Polit-Theater" kritisiert, wertete Pilz als "klassische Panikreaktion". Es habe ihn sehr gewundert, dass der Konzern "völlig die Nerven verliert und die Republik Österreich beschimpft", meinte der Abgeordnete. "Zuerst betrügen, dann beschimpfen."

Ziel sei es, dass der U-Ausschuss deutlich kürzer werde als der letzte zur Skandalbank Hypo, der eineinhalb Jahre gedauert und zum Ende schon kaum mehr Interesse gefunden hatte. Er wolle einen effizienten Ausschuss, wiewohl es ihm primär darum gehe, dass es ein "ertragreicher" werde, sagte Pilz. "Fürs Unterhaltungsprogramm im Ausschuss bin ich nur bedingt zuständig." Die Gefahr, dass der Ausschuss durch Neuwahlen vorzeitig beendet wird, sieht Pilz dank der neuen Geschäftsordnung nicht - schließlich könnte die Opposition sofort nach der Wahl wieder einen einsetzen. "Da mache ich mir keine Sorgen."

Die neue Rechtslage zu Untersuchungsausschüssen bringt es allerdings auch mit sich, dass Pilz nicht wie beim ersten U-Ausschuss zu diesem Thema den Vorsitz übernehmen kann - dieser ist nämlich den Nationalratspräsidenten vorbehalten. Den Vorsitz der Grünen Fraktion im Ausschuss wolle er aber auf jeden Fall, erklärte er. Die Frage, ob er sich mit einem neuen U-Ausschuss auch innerparteilich profilieren könne, "ist mir sowas von vollkommen wurscht", betonte der oftmals umstrittene Mandatar. "Ich hab mein Leben nie in Listenplätzen gedacht."

Dass es in der Causa Eurofighter einen weiteren parlamentarischen U-Ausschuss geben soll, stößt bei der Hersteller-Firma Airbus nicht auf Gegenliebe. Konzernsprecher Rainer Ohler übte Sonntagabend in einer schriftlichen Stellungnahme geharnischte Kritik und sah Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) auf seiner Seite. Auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde attackiert.

"Was ein Untersuchungsausschuss bisher nicht aufgeklärt hat, Staatsanwälte in zwei Ländern in Jahren nicht feststellen konnten und unser Bericht nicht erbracht hat, hat wenig Aussicht, durch einen neuen U-Ausschuss befördert zu werden", meinte Ohler: "Vor diesem Hintergrund sollte das österreichische Parlament wirklich ernsthaft prüfen, ob ein neuer UA wirklich mehr als ein kostspieliges Polit-Theater bringen kann."

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) wehrte sich gegen die Vereinnahmungsversuche in der Eurofighter-Causa gewehrt. Er sei "kein Bündnispartner", betonte er vor Journalisten, und sei immer für restlose Aufklärung eingetreten. Bei den Gegengeschäften unterstrich er die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden.

Der Staatsanwalt müsse jetzt prüfen, ob neue Fakten vorliegen oder nicht, meinte er. Damit bezog er sich auf seine vergangene Woche geäußerten Skepsis, was die von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) erhobenen Betrugsvorwürfe gegenüber dem Luftfahrtkonzern betrifft.

Mitterlehner hob aber auch hervor, dass die von Österreich gekauften Flugzeuge nicht mehr im vollen Umfang einsatzfähig seien und "jetzt die Flugfähigkeit nicht gegeben ist". Aus seiner Sicht ist jener Abänderungsvertrag aus dem Jahr 2007, den der damalige SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos mit der Firma Eurofighter abgeschlossen hatte, ein wesentlicher Grund dafür. Auch dieser Teil müsse daher offengelegt werden.

Schützenhilfe erhielt Mitterlehner von ÖVP-Wehrsprecher Bernd Schönegger. "Dass die Eurofighter heute möglicherweise nicht mehr in vollem Umfang einsatzfähig sind, ist der glücklosen Verhandlungsführung des damaligen SPÖ-Verteidigungsministers zu danken, der auf neuwertige Flieger genauso verzichtet hat wie auf Wartung, Ersatzsystem und Upgrading", kritisierte er in einer Aussendung: "Nun muss die Vertragsänderung endlich auf den Tisch."

Zum Thema U-Ausschuss betonte Mitterlehner, dieser sei - als Minderheitenrecht - Sache des Parlaments. Man müsse nun sehen, was der Prüfgegenstand sei. Der Vizekanzler wies hier auf die Notwendigkeit hin, zwischen dem politischen Bereich und den Aktivitäten der Staatsanwaltschaft zu unterscheiden.

Im verbalen Schlagabtausch mit Airbus forderte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) von Firmenchef Thomas Enders indes Ernsthaftigkeit ein. Er müsse dafür sorgen, "dass sein Haus nun zu einem sachlicheren und der Schwere der Vorwürfe und der Höhe des Schadens angemesseneren Umgang mit der Republik Österreich findet", so der Minister in einer Aussendung.

"Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Strafanzeige und dem Privatbeteiligtenanschluss der Republik einen ernsten und weitreichenden Schritt gegen einen unserer Lieferanten gesetzt haben", erklärte der Minister: "Dieser Schritt war gut überlegt." Seine Task Force habe ermittelt, dass die Republik durch Betrug einen schweren Schaden erlitten habe. "Es ist meine Pflicht als Minister, den Betrug anzuzeigen und den Schaden für die Steuerzahler einzufordern. Das haben wir gemacht."

Enders müsse nun "endlich alles auf den Tisch zu legen, was den Verdacht auf Korruption und Geldwäsche in seinem Haus aufklären kann", so der Minister weiter: "Die volle strafrechtliche Aufarbeitung der Causa Eurofighter ist alternativlos. Hier kann Airbus noch viel mehr beitragen als in der Vergangenheit."

Die bisher sehr emotionalen Äußerungen von Airbus (gemeint sind wohl die Wortmeldungen von Konzernsprecher Rainer Ohler, Anm.) seien kein konstruktiver Beitrag zur Aufklärung. "Es ist ein Zeichen von Nervosität und Panik, wenn ein börsennotierter Konzern, der unter anderem im Eigentum mehrerer europäischer Staaten steht, ihren Kunden, die Republik Österreich, beschimpft", so der Minister wörtlich.

Die Blauen waren in Sachen Eurofighter-U-Ausschuss indes wieder ein bisschen auf die Bremse gestiegen: Ein prinzipielles Bekenntnis zu parlamentarischer Aufklärung sei mit Sicherheit kein "Freifahrtschein" für den Grünen Abgeordneten Peter Pilz, betonte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl am Montag in einer Aussendung. Man wolle "vor einer definitiven Entscheidung in der Sache alle Aspekte genau prüfen".

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) will in der Causa Eurofighter die Zusammenarbeit mit Deutschland intensivieren. Montagfrüh hat der Minister deshalb mit seinem bayrischen Amtskollegen Winfried Bausback gesprochen, teilte sein Ressort in einer Aussendung mit. Bei einem etwaigen U-Ausschuss werde man mit dem Parlament eng kooperieren, bekräftigte Brandstetter.

"Die Ergebnisse des Task Force-Berichtes (des Verteidigungsministeriums, Anm.) sollen so schnell wie möglich aufgearbeitet werden, um ein effektives und rasches Vorgehen sicherzustellen", sicherte Brandstetter zu. "So sollen sich die bereits sehr eng zusammenarbeitenden Staatsanwaltschaften in München und Wien noch enger und intensiver austauschen", er sei sich diesbezüglich mit seinem Amtskollegen "zur Gänze einig". Bausback werde auch einer Einladung nach Wien folgen, nachdem zuletzt Brandstetter bei einem persönlichen Treffen in München gewesen ist.