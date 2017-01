In Lettland starben seit Silvester elf Menschen an den Folgen der eisigen Kälte. In Polen erfroren durch die seit Donnerstag herrschende Kälte an zwei Tagen mindestens zehn Menschen. In der Türkei wurde in Istanbul wegen heftiger Schneestürme der Bosporus für den Schiffsverkehr gesperrt.

Bei den Kältetoten in Lettland handelte es sich um sechs Männer und fünf Frauen, wie das staatliche forensisch-medizinische Institut am Freitag mitteilte. Unter den Opfern seien mehrere Obdachlose und ein 86-jähriger Mann, der tot in seinem Haus in Riga aufgefunden wurde, berichtete die Agentur Leta. Der medizinische Notfalldienst appellierte an die Menschen, verstärkt auf alleinlebende Angehörige und Nachbarn zu achten.

In Polen sind durch die seit Donnerstag herrschende Kälte an zwei Tagen mindestens zehn Menschen erfroren. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, starben am Freitag sieben Menschen, drei weitere am Vortag. Der Freitag sei bisher "der tragischste Tag in diesem Winter", hieß es seitens des Regierungszentrums für nationale Sicherheit. Die Zahl der Kältetoten seit 1. November stieg demnach auf 53.

In Polen liegen die Temperaturen bei minus 20 Grad und darunter. Nach Angaben der Wetterexperten dürfte sich die Kältewelle am Wochenende fortsetzen. Die Polizei bat die Bevölkerung, auf besonders gefährdete Menschen wie etwa Obdachlose zu achten. Im vergangenen Winter waren trotz der ungewöhnlich milden Temperaturen 77 Menschen an Unterkühlung gestorben.

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul wurde unterdessen wegen heftiger Schneestürme der Bosporus am Samstag für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Sichtweite auf der Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer sei zeitweise unter 100 Meter gefallen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Hunderte Flüge wurden gestrichen.

Anadolu berichtete am Samstag, stellenweise seien in Istanbul über Nacht bis zu 40 Zentimeter Schnee gefallen. Die heftigen Niederschläge bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt führten zu starken Verkehrsbehinderungen in der hügeligen Stadt. Der Gouverneur von Istanbul richtete ein Krisenzentrum ein.

Eine Kaltfront hatte bereits am Freitag zu einem Temperatursturz in der Stadt geführt. Am Abend hatte zusätzlich zu stürmischem Wind dichter Schneefall eingesetzt, der den Vorhersagen zufolge noch den Samstag über andauern sollte. Auch für kommende Woche ist Schnee vorhergesagt.

Klirrende Kälte und Schneefall machen auch den Menschen rund um die Ägäis das Leben schwer. In Nordgriechenland herrscht seit Freitag Dauerfrost. Die Thermometer in der Hafenstadt Thessaloniki zeigten am Samstag minus sieben Grad. Zahlreiche Landstraßen waren nur mit Schneeketten befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Auch im Zentrum Athens herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt.

In den Provinzen Epirus, Mazedonien und Thrakien wurden minus 14 Grad gemessen. Ungewöhnlich stark schneite es auf den nördlichen Ägäisinseln und den Sporaden, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Städte haben beheizte Hallen und U-Bahn-Stationen geöffnet, damit keine Obdachlosen erfrieren. Wärmer soll es erst Mitte der kommenden Woche werden, erwartete das Wetteramt.

Auch Italien machen Schnee und Eis weiterhin zu schaffen. Zu heftigen Schneefällen kam es vor allem im Süden des Landes. Die Adria-Hafenstädte Bari und Brindisi waren Samstag in der Früh verschneit. Angezuckert präsentierte sich auch das "Tal der Tempel" in Agrigent auf Sizilien mit seinen über 2000 Jahre alten Ruinen, berichteten italienische Medien.

In der süditalienischen Region Basilikata werden die Schulen nach der Weihnachtspause am Montag nicht öffnen. Einige Gemeinden in der Apennin-Region Molise waren ohne Strom und Wasser. Die Straßen waren blockiert, die Temperaturen sanken auf minus zehn Grad. Ganz Italien befinde sich im "Griff polarer Kälte", schrieben italienische Medien.