Das ergab die Auslosung der UEFA am Montag in Nyon. Mönchengladbach hat Fiorentina als Gegner, Villarreal im spanisch-italienischen Vergleich die AS Roma. Schalke 04 trifft auf PAOK Saloniki. Tottenham bekommt es mit KAA Gent zu tun. Besiktas Istanbul trifft auf Hapoel Be'er Sheva.

Die Hin- und Rückspiele werden am 16. und 23. Februar 2017 ausgetragen. Schalke tritt wie Tottenham und Besiktas zunächst auswärts an.