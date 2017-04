"Wir sind jetzt Außenseiter. Aber es ist definitiv möglich. Wir glauben daran und werden auf Sieg spielen", betonte Trainer Markus Weinzierl.

Es gelte, "die richtige Mischung zu finden. Wir müssen Risiko gehen, dürfen aber nicht kopflos spielen", erklärte der Coach der Gelsenkirchner, bei denen die ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller in der Startelf gesetzt sind und für die entscheidenden Offensivakzente sorgen sollen.

Elfmeterschießen hat Weinzierl nicht ausdrücklich trainieren lassen. "Es liegt viel Arbeit vor uns, das zu erreichen. Wenn wir das schaffen würden, wären wir psychologisch klar im Vorteil. Und dann würden wir die passenden fünf Schützen finden", meinte der 42-Jährige, der vor dem Viertelfinal-Rückspiel weiter um die Einsätze von Abwehrchef Benedikt Höwedes und Außenverteidiger Sead Kolasinac bangte. "Höwedes ist fraglich. Bei Seo stehen die Chancen 50:50", sagte Weinzierl, der bei beiden aber "jedes vertretbare Risiko eingehen" will. Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting fehlt dagegen weiter wegen seiner Knieprobleme.

Während Schalke eine Aufholjagd starten muss, genügt Englands Rekordmeister Manchester United nach dem Auswärts-1:1 nun im Heimspiel gegen RSC Anderlecht bereits ein torloses Remis zum Weiterkommen. Rapids Gruppengegner KRC Genk hofft auf eine weitere Sensation. Nach dem 2:3 bei Celta de Vigo würde schon ein 1:0 vor eigenem Publikum den Vorstoß unter die letzten Vier bedeuten.

Den letzten Semifinalisten ermitteln Besiktas Istanbul (ohne Veli Kavlak) und Olympique Lyon, wobei die UEFA nach den schweren Ausschreitungen beim 2:1-Sieg in der Vorwoche in Frankreich noch für Mittwoch Entscheidungen angekündigt hat. Da der Besiktas-Anhang in dieser Saison bereits beim Gruppen-Gastspiel in Kiew gewütet hatte, droht ein Geisterspiel in Istanbul.