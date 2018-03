"Die Salzburger sind eine Mannschaft, die ich in einer ganz, ganz gefährlichen Außenseiterrolle sehe", sagte der Wiener vor dem Achtelfinal-Duell über deren Chancen im weiteren Bewerb.

Stöger geht nicht davon aus, dass die Salzburger in Dortmund an ihrer Spielanlage gravierend etwas ändern werden. "Da gibt es auch keinen Grund dafür. Ich erwarte, dass sie es so anlegen wie immer", erklärte Stöger in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag. Auch die Atmosphäre im mit mehr als 60.000 Zuschauer gut gefüllten Signal Iduna Park werde für Salzburg kein Problem darstellen. "Ich sehe nichts, das sie hemmen könnte."

Geheimnisse vermutet Stöger vor dem Duell mit seinen Landsleuten auf beiden Seiten nicht. "Es gibt kaum ein Spiel, in dem es so wenige Überraschungen gibt", meinte der 51-Jährige. "Wir kennen sie in- und auswendig, sie kennen uns in- und auswendig." Die Rollen seien dennoch klar verteilt. "Wir sind weit davon entfernt, uns aus der Favoritenrolle rauszustehlen", betonte der Dortmund-Trainer.