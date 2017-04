Der große Kampf gegen Ajax Amsterdam inklusive Tor von ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller blieb unbelohnt.

Ajax schaffte mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung den Aufstieg und trifft nun nach der am Freitagnachmittag in Nyon vorgenommenen UEFA-Auslosung am 4. und 11. Mai auf Olympique Lyon. Im zweiten Halbfinale spielen Celta Vigo und Topfavorit Manchester United um einen Platz im Endspiel am 24. Mai im Stockholmer Vorort Solna.

Dabei hatte Schalke die 0:2-Auswärtsniederlage schon mehr als wettgemacht. Leon Goretzka (53.) und Burgstaller (56.) schossen die Deutschen in die Verlängerung. Daniel Caligiuri traf vor über 53.000 Zuschauern in der 101. Minute sogar zum 3:0. "Dass wir ausgeschieden sind, ist bitter und äußerst unglücklich. Wenn du 3:0 führst, musst du es über die Zeit bringen", sagte Schalke-Trainer Markus Weinzierl.

Doch Nick Viergever (111.) und der deutsche Ex-U21-Nationalspieler Amin Younes (120.) schafften für Ajax noch die Wende. "Die Enttäuschung ist riesengroß. So ist der Fußball manchmal, das tut richtig weh. Man kann dennoch nur ein Riesenlob an die Mannschaft aussprechen", meinte Kapitän Benedikt Höwedes.

Schmerzhaft wurde es auch für Manchester United, aber weniger aus sportlichen Gründen. Der englische Rekordmeister schaffte dank eines 2:1 nach Verlängerung gegen RSC Anderlecht den Aufstieg, bangt aber um Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic und Verteidiger Marcos Rojo, die beide mit Knieverletzungen ausgetauscht werden mussten.

"Mein Gefühl ist für beide nicht gut. Ich will abwarten und optimistisch sein, aber ich bin es nicht", erklärte Trainer Jose Mourinho. Ibrahimovic ist mit 17 Toren bester Torschütze von United, das in der Premier League seit 22 Spielen ungeschlagen ist und noch Chancen auf einen Platz in der Champions League hat.

Und in der Defensive fehlen Mourinho mit Chris Smalling und Phil Jones zwei weitere Innenverteidiger. Beide sollen nun so schnell wie möglich fit werden. "Es gibt keine Wunder, daher erwarte ich auch keine Wunder, aber man muss alles tun, um den Prozess zu beschleunigen", forderte Mourinho.