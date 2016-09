Ganz im Zeichen einer kurdischen Großveranstaltung steht heute das VAZ St. Pölten. Organisator ist ein kurdischer Kulturverein, der das Treffen vor einigen Wochen „ordnungsgemäß angemeldet hat“, wie Haindl bestätigt.

Vor allem Familien würden zu dem zwischen 13 und 22 Uhr stattfindenden Treffen erwartet. „Die kurdische Community ist sehr gut vernetzt“, so Haindl. Im Vorfeld hätte es keine Drohungen gegen dieses Event oder andere Störaktionen gegeben, es sei auch bislang nichts derartiges angekündigt.

Dennoch: Die Polizei ist gerüstet. Rund 100 Beamte, darunter Mitglieder der Einsatzeinheit, Diensthundestreifen und sprengstoffkundige Organe, sind vor Ort. Ebenso involviert sei bei derartigen Großveranstaltungen der Verfassungsschutz.

„Aufgrund der aktuellen politischen Lage in der Türkei und Ausschreitungen wie in Wien wollen wir kein Sicherheitsrisiko eingehen. Störaktionen können nicht ausgeschlossen werden“, so Haindl. Daher sei auch ein großräumiges Platzverbot rund um das VAZ verhängt worden, sodass nur zur Veranstaltung angemeldete Personen zugelassen werden. Örtliche Umleitungen wurden eingerichtet.

Die NÖN wird weiter berichten