Bislang unbekannte Täter stahlen am 1. Februar die Bankomatkarte einer Schwechaterin, nachdem sie diese bei einem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft verwendet hatte. Mit der Karte der Geschädigten wurden im Zeitraum von 1. bis 3. Februar mehrere Bargeldbehebungen sowie Einkäufe in Schwechat und in Wien sowie auch in Tschechien in Brünn und in der Slowakei in Bratislava getätigt.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich veröffentlicht Lichtbilder der bisher unbekannten Täter und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Schwechat Wiener Straße, Telefonnummer 059133-3295.