Der 23 Monate alte Bub sei gestorben, teilten seine Eltern am Samstag in Liverpool mit. Das Beatmungsgerät des Kleinkinds war am Montag abgeschaltet worden. Die Eltern hatten in einem monatelangen Rechtsstreit vergeblich eine Weiterbehandlung gefordert.

Der Bub litt unter einer schweren degenerativen Erkrankung. Die Ärzte im Kinderspital Alder Hey in Liverpool hatten weitere lebenserhaltende Maßnahmen für sinnlos gehalten, weil ihnen zufolge die Krankheit das Gehirn des Kindes fast vollständig zerstört hatte.