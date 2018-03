"Jedes Kind ist gleich viel wert und dem sollte auch die Regierung Rechnung tragen", betonte SPÖ-Chef Christian Kern am Donnerstag gegenüber der APA. Er fordert eine Lösung, die für jedes Kind einen Bonus von 1.500 Euro pro Jahr vorsieht. Das würde deutlich weniger kosten als die angekündigte Senkung der Körperschaftsteuer, meint Kern.

"Jene Kinder, die von Not und Armut am stärksten betroffen sind, steigen bei diesem schwarz-blauen Konzept am schlechtesten aus", so Kern. Ein Drittel aller Kinder profitiere überhaupt nicht vom Familienbonus. Diese Art der Familienpolitik diskriminiere im Alltag vor allem alleinerziehende Frauen, merkte Kern anlässlich des Frauentags an. "Für alleinerziehende Frauen wird dieser sogenannte Bonus zu einem großen Malus."

Stattdessen solle es für jedes Kind einen Bonus von 1.500 Euro jährlich geben, findet Kern. Die Kosten dafür würden "nur einen Teilbetrag der Summe ausmachen, die das schwarz-blaue Steuergeschenk an die Großspender von Sebastian Kurz in Form der KöSt-Senkung ausmacht", meinte er. Der SPÖ-Chef geht dabei davon aus, dass eine Senkung der Körperschaftssteuer um fünf Prozentpunkte auf 20 Prozent rund 1,5 Mrd. Euro kosten würde.