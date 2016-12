Ein Toter bei Messerstecherei in Wien .

Bei einer Messerstecherei in Wien-Favoriten ist in der Nacht auf Freitag ein 34-jähriger Mann in einem Lokal getötet worden. Ein 37-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Täter entkam unerkannt. Die Bluttat spielte sich gegen Mitternacht in der Quellenstraße ab, teilte die Wiener Polizei am Freitag mit.