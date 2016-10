Er drohte Mittwochabend zunächst den Lokalgästen mit den Worten: "Ich zünde alles an und Euch auch!" Danach verhielt er sich auch noch gegenüber der alarmierten Polizei aggressiv.

Weil ein Lokalgast ein Messer bei dem 31-Jährigen gesehen haben will, kam ein Großaufgebot an Polizei in das Einkaufszentrum. Rund 20 Beamte waren im Einsatz, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag. Bei dem Mann wurde allerdings keine Waffe gefunden. Er wurde wegen gefährlicher Drohung festgenommen.