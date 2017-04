Am Montagabend gingen in der Bezirksalarmzentrale Neunkirchen mehrere Notrufe über einen Brand nach mehreren Explosionen im Ortsgebiet von Pitten ein. Laut der letzten der insgesamt rund 10 Notrufmeldungen war die Rede davon, dass ein Wohnhaus explodiert und der Feuerschein über Pitten sichtbar sei.

Die Feuerwehren Pitten, Schwarzau am Steinfeld, Seebenstein und Schiltern konnten bereits bei der Anfahrt von weitem den Feuerschein am Nachthimmel sehen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Anbau eines Gasthauses bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich rasch auf die Innenräume des Hauses im Erd- und ersten Obergeschoss aus.

Die Brandmauer und der gezielte Erstschlag der Feuerwehren mit insgesamt neun Rohren verhinderten einen vollflächigen Übergriff der Flammen auf das Wohngebäude.

Passanten retteten Besitzer

Der Besitzer des Hauses war noch vor Eintreffen der Feuerwehren von Passanten mit einer Schiebeleiter über ein Fenster aus dem ersten Stock gerettet worden und unverletzt gelieben. Das verrauchte Gebäude musste mittels Druckbelüfter belüftet werden. Bei den umfangreichen Nachlöscharbeiten wurden die Brandbereiche mittels Wärmebildkamera auf etwaige Glutnester durchsucht und diese gezielt abgelöscht.

Aus dem Nebengebäude wurde eine Gasflasche geborgen und gekühlt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte vom Einsatzleiter "Brand Aus" gemeldet werden. Die Brandursache sowie der entstandene Schaden sind noch unbekannt und werden von der Polizei ermittelt.

Insgesamt standen vier Feuerwehren mit 68 Mitgliedern und 13 Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.