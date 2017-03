Wie der argentinische Verband mitteilte, ermittelt der Fußball-Weltverband gegen den Superstar vom FC Barcelona. Messi hatte sich beim 1:0 über Chile am vergangenen Donnerstag beim Assistenten über eine Abseitsentscheidung beschwert.

Der brasilianische Schiedsrichter hatte zunächst nichts über eine mögliche Beleidigung mitgeteilt. Geprüft werden nun Fernsehbilder, die diese möglicherweise belegen könnten. Der argentinische Verband wies die Vorwürfe zurück. Messi könnte laut Medienberichten eine Sperre von zwei bis zu vier Spielen drohen.

Argentinien belegt vor dem Spiel in Bolivien Platz drei in der Südamerika-Gruppe. Die ersten vier qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2018 in Russland, der Fünfte muss ins Play-off gegen ein Team aus Ozeanien.