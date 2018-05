Oscar-Akademie schloss Cosby und Polanski aus .

Als Reaktion auf Vorwürfe sexueller Übergriffe hat die Oscar-Akademie den Entertainer Bill Cosby (80) und den Regisseur Roman Polanski (84) ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat der Academy of Motion Picture Arts and Sciences habe bereits am Dienstagabend (Ortszeit) darüber abgestimmt, teilte die Akademie am Donnerstag mit.