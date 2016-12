Bei den Opfern handelt es sich um die Vorsitzende des Stadtrates sowie zwei Journalistinnen. Laut Polizei wurden die drei Frauen am Samstagabend beim Verlassen eines Restaurants von einem mit einem Gewehr bewaffneten Mann getötet. Der Mann sei festgenommen worden, das Motiv sei noch unklar.

Als die Schüsse kurz vor Mitternacht fielen, war ein Streifenwagen in der Nähe, wie es von der Polizei weiter hieß. Augenzeugen hätten den 23-jährigen Verdächtigen identifiziert. Er habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Der Tatort befindet sich in einer Fußgängerzone in der Stadtmitte von Imatra.