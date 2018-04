Baukran berührte Stromleitung: Zwei Schwerverletzte .

Bei einem Traktorbrand sind heute, Montag, in Köstendorf (Flachgau) zwei Personen schwer verletzt worden. Nachdem der Kranaufbau des Gefährts eine Stromleitung berührt hatte, fing durch den Stromschlag ein Vorderreifen Feuer. Ein 64-jähriger Arbeiter sprang laut Polizei aus dem Traktor und blieb am Boden liegen. Ein 45-jähriger Ersthelfer geriet ebenfalls in den Spannungskreis.