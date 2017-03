Suche nach Kindergartenkindern endete glimpflich .

Zwei Buben des Kindergartens Plainfeld im Salzburger Flachgau haben am Mittwochvormittag für große Aufregung gesorgt. Die Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren hatten gemeinsam mit ihrer Gruppe an einer Exkursion in einem Wald in der Nähe teilgenommen.